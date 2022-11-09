Улан-Удэ, , 12:23 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ из-за ожидаемой непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Уборка снега в Улан-Удэ Администрация Улан-Удэ

Техника подготовлена для проведения подсыпки дорог и тротуаров, а также уборки снега. Автомобилистов призывают пропускать дорожную технику. Места базирования спецтехники заранее определены, под контроль взяты объекты жизнеобеспечения.

Напомним, по данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие сутки в центральных районах республики, а также в городе ожидается сильный снегопад. Ветер усилится до 15-17 метров в секунду.

«Просим водителей быть предельно внимательными за рулем: поменять летнюю резину на зимнюю, если не сделали это ранее, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны», — добавили в мэрии.

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