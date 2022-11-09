Якутск, , 12:31 — REGNUM В Якутии продолжают помогать семьям мобилизованных для участия в спецоперации бойцов. Их дети начали получать дополнительные стипендии, также продолжается приём заявок на санаторно-курортное лечение, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Мобилизация Правительство Иркутской области

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Бюджет республики сформирован с учётом необходимости поддерживать родственников военнослужащих. Кроме того, с этой целью вносятся корректировки в казну 2022 года.

«Начались первые выплаты дополнительных стипендий детям наших военнослужащих, участвующих в СВО. Семьи военнослужащих продолжают подавать заявки в детские лагеря отдыха — на сегодняшний день поступило 189 заявок», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных и медицинских учреждениях военнослужащие из Якутии, вернувшиеся со спецоперации в защиту Донбасса, проходят реабилитацию. Её завершили уже двадцать человек, сообщила 9 ноября на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.