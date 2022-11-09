Степанакерт, , 12:02 — REGNUM Степанакерт опровергает обвинения министерства обороны Азербайджана в обстрелах на границе. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба минобороны Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

В военном ведомстве отреагировали на заявления, что азербайджанские приграничные позиции якобы обстреливали из стрелкового оружия со стороны Армении и Нагорного Карабаха с вечера 8 ноября до поздней ночи.

«Очередной дезинформацией является распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы Силы обороны в ночь с 8 на 9 ноября открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Мартунского района Республики Арцах», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 9 ноября, минобороны Армении обвинило вооружённые силы Азербайджана в обстрелах приграничных армянских позиций в течение прошлой ночи.

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