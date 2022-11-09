Саратов, 9 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Саратовской области подвели итоги конкурса на предоставление субсидий на организацию киносеансов для детей и молодежи. Победителями отбора стали десять кинотеатров, сообщает региональное министерство культуры.

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Кинотеатрам выделены средства в размере от 806 тыс. рублей до 1,07 млн рублей. Субсидия предоставляется организациям кинематографии до конца 2022 года.

«Кинотеатры, получившие субсидию, уже приступили к работе по организации бесплатных кинопоказов фильмов исторической и патриотической направленности, входящие в перечень произведений отечественного киноискусства и рекомендованные к показу для учащихся общеобразовательных организаций», — сказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Всего из регионального бюджета кинотеатрам на эти цели предоставлено 10 млн рублей.

Напомним, ранее руководители саратовских кинотеатров из-за падения посещаемости обратились к региональным властям за поддержкой.

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