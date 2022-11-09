Стокгольм, 9 ноября 2022, 12:01 — REGNUM Когда национальный железнодорожный оператор Швеции SJ, наконец, выпустил в продажу билеты на рождественские и новогодние праздники в ночь на 9 ноября, покупательское давление стало настолько высоким, что веб-сайт компании завис. Об этом сообщила новостная служба TT.
После этого возникли проблемы, среди прочего, с отменой бронирований. Более того, билеты со временем становились все дороже и дороже.
Эдстрём уверена, что бронирование билетов будет налажено в течение 9 ноября. Однако утром на сайте SJ все еще наблюдаются технические проблемы, пишет газета GP.