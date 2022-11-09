Стокгольм, 9 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Когда национальный железнодорожный оператор Швеции SJ, наконец, выпустил в продажу билеты на рождественские и новогодние праздники в ночь на 9 ноября, покупательское давление стало настолько высоким, что веб-сайт компании завис. Об этом сообщила новостная служба TT.

Widewallpapers.ru Железная дорога

После этого возникли проблемы, среди прочего, с отменой бронирований. Более того, билеты со временем становились все дороже и дороже.

«У нас цены определяются спросом, вот почему это происходило. И рост цен происходит из-за того, что многие люди делают заказ в одно и то же время. Некоторым клиентам удается бронировать по доступным ценам», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь SJ Лина Эдстрём.

Эдстрём уверена, что бронирование билетов будет налажено в течение 9 ноября. Однако утром на сайте SJ все еще наблюдаются технические проблемы, пишет газета GP.