Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Молодой человек упал в шахту лифта в Кировском районе Санкт-Петербурга и остался жив, сообщил 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Шахта лифта Pixabay.com

Несчастный случай произошел вечером 8 ноября в заброшенном здании на проспекте Стачек, 45. В полицию обратился очевидец, который рассказал, что неизвестный мужчина упал с высоты и ему требуется помощь. Прибывшие на место оперативные службы обнаружили 17-летнего юношу, студента второго курса промышленно-технологического колледжа.

По предварительным данным, молодой человек упал с высоты второго этажа. Его госпитализировали в детскую больницу с переломами рук и ног и серьезными травмами лица.

«Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Минувшим летом юноша дважды привлекался по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — отметил собеседник агентства, добавив, что о произошедшем было сообщено матери пострадавшего, которая также привлекалась к административной ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей. Женщина, узнав о случившемся, сразу же уехала с работы к ребенку в больницу.

В свою очередь в прокуратуре Петербурга отметили ИА REGNUM, что надзорным органом Кировского района Петербурга по факту несчастного случая начата проверка.