Липецк, 9 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Жители Липецкой области жалуются на плохо работающие или вовсе не сработавшие системы оповещения, проверка которых проводилась утром 9 ноября. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

«Вижу первые жалобы по проверке систем оповещения. Люди пишут, что в ряде районов слышно было плохо, а где-то и совсем сирен не услышали», — уточнил глава региона.

Он сообщил, что вопросы будут обсуждаться при подведении итогов проверки.

«Для этого учения и проводятся», — уточнил Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка систем оповещения в Липецкой области была назначена на 10:43 9 ноября. Жителей предупредили о включении электросирен и уличных громкоговорителей.