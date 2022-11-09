Лима, , 12:10 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо обратился к парламенту с просьбой разрешить ему покинуть страну с 24 по 29 ноября, чтобы посетить Мексику и Чили для проведения экономической встречи и двусторонней встречи соответственно. Об этом пишет Prensa Latina.

Президент Перу Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

В запросе, адресованном председателю Конгресса Хосе Уильямсу, уточняется, что президент планирует посетить 17-й саммит Тихоокеанского альянса в Мексике, в котором участвуют Колумбия, Чили, Мексика и Перу.

Его мексиканская программа включает встречу с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, который недавно публично обратился к парламенту Перу с просьбой предоставить Кастильо разрешение на поездку в Мексику, а также контакты с президентом Колумбии Густаво Петро и президентом Чили Габриэлем Боричем.

В Чили оба лидера планируют принять участие в президентской встрече и IV двухнациональном кабинете министров 28 и 29 ноября, чтобы «продвигать повестку дня двусторонней работы в рамках политического диалога на высшем уровне».

Предыдущие попытки Кастильо выехать из страны для участия во внешнеполитических мероприятиях заканчивались отказом со стороны парламента. Депутаты опасаются, что из-за расследования в отношении Кастильо перуанский лидер может бежать от правосудия.