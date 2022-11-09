Стокгольм, , 11:57 — REGNUM Осенний бюджетный законопроект правительства Швеции предусматривает, что государственный долг страны составит 29,5%, что ниже 35%, предусмотренных процедурами принятия главного финансового документа. Об этом сообщает телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

Слишком маленький государственный долг может указывать на то, что власти осуществляют слишком мало инвестиций, которые могут обеспечить рост экономики Швеции в долгосрочной перспективе. Таким образом, этой весной правительство может быть вынуждено объясняться перед риксдагом, а министр финансов может быть допрошена в финансовом комитете по поводу слишком низкого государственного долга.

В свою очередь Альбин Кайнелайнен, генеральный директор Шведского экономического института, считает, что более низкий уровень госдолга имеет разумные объяснения.

«Сейчас это связано с тем, что Риксбанк погашает свои кредиты, а уровень инфляции высок», — объяснил эксперт в эфире SVT.

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