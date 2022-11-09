Москва, 9 ноября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. По факту крушения вертолёта гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира в Костромской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ, сообщается 9 ноября на сайте Следственного комитета России.

Игорь Двуреков Вертолет Ми-2

Следователи Ярославского следственного отдела на транспорте провели осмотр места происшествия, изъят чёрный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены различные экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства и причины крушения Ми-2. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2022 года вертолёт Ми-2 рейсом Шарья-Кострома под управлением двух членов перевозил трёх пассажиров, при подлёте к аэропорту «Сокеркино» г. Костромы потерпел крушение. Один пассажир погиб, остальные доставлены в больницу.

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