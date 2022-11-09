Москва, , 11:55 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с обманом потребителей, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Скидки (сс)alex80

«Грядут новогодние скидки, везде уже пестрят ценники якобы со скидками, мы понимаем, что это порой игра цифр. Поэтому мы подготовили поправки и предлагаем, чтобы покупателей информировали о том, какова была динамика цен», — сказал Нилов журналистам.

Новые требования необходимы, чтобы покупатель мог наглядно убедиться в том, что скидка есть, пояснил депутат.

Законопроект, обязывающий продавцов указывать информацию о динамике цены на товар за три месяца до объявления скидки, парламентарии направили в правительство РФ для получения отзыва.