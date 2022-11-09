Южно-Сахалинск, , 12:05 — REGNUM Специальная военная операция в защиту Донбасса будет длиться до победы России и другого выхода нет. Военнослужащих поддержал музыкальный руководитель Сахалинского медицинского колледжа Юрий Мусаленко.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Сейчас там, на фронте, много знакомых, родных и близких, мы общаемся, переписываемся, созваниваемся — по возможности. Конечно, специальная военная операция будет до нашей победы — я думаю, другого пути просто-напросто нет. Я, естественно, поддерживаю решения, принятые руководством нашей страны. Сейчас все должны быть солидарны в поддержке наших ребят, их семей. Мы стараемся поддерживать боевой дух военнослужащих, иногда выезжаем на полигоны с концертами», — цитирует Мусаленко пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных и медицинских учреждениях военнослужащие из Якутии, вернувшиеся со спецоперации в защиту Донбасса, проходят реабилитацию. Её завершили уже двадцать человек.