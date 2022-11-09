Стокгольм, , 11:55 — REGNUM 8 ноября новое правительство Швеции представило свой первый бюджет. Однако, как выяснили журналисты телеканала SVT, в главном финансовом документе на 2023 год ничего не было сказано о реализации тех обещаний, которые были даны избирателям перед выборами.

Финансы Швеции Riksbank.se

Прежде всего, отмечают журналисты, речь идет об отсутствии сниженного налога на доходы физических лиц. В частности, это обещали Умеренные, которые сейчас возглавляют правительство Швеции.

По их данным, снижения цен на бензин и дизель также не состоялось. Или, по крайней мере, в той степени, в которой политики говорили избирателям: Умеренные обещали снижение на пять крон, Шведские демократы — на десять. В результате цены на топливо снизятся только на одну крону.

Обещанного снижения налогов для обладателей сберегательных счетов также не будет, отмечают журналисты.

Напомним, что Социал-демократы во время предвыборной кампании намерены были увеличить данный вид налога.

Читайте ранее в этом сюжете: Социал-демократы раскритиковали финансовую политику новых властей Швеции

Читайте развитие сюжета: SVT: новые власти Швеции нарушили правила принятия бюджета