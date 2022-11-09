Саранск, 9 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего ранее судимого местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Убийство

По данным следствия, в один из дней августа 2022 года мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Он стал просить у 63-летней матери денег на алкоголь, но получил отказ. Разозлившись, мужчина избил мать. В результате женщина скончалась от полученных травм. Утром мужчина сообщил о ее смерти родственникам.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от множественных ран головы.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховном суде Бурятии в октябре был вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве престарелой слепой матери. Преступление было совершено в январе 2022 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина жестоко избил слепую женщину, инвалида второй группы, затем задушил её.

Читайте также: Житель Бурятии осуждён за убийство престарелой слепой матери