Ульяновск, , 12:20 — REGNUM В Ульяновской области начали перечислять единовременные выплаты членам семей мобилизованных граждан. Финансовую поддержку получают дети и беременные жёны, которым выплачивается по 20 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Власти заявляют об индивидуальной работе с семьями мобилизованных граждан с «погружением во все нюансы». По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, «есть неоднозначные моменты». В частности, когда мобилизованный воспитывал детей супруги, но официально опекунство не оформил.

«Надо идти навстречу, помочь оформить все необходимые бумаги. Не стоит забывать и о престарелых родителях военнослужащих, которые фактически находились у них на иждивении. Просто поставьте себя на место этих семей — жён, детей, родителей, которым и так сейчас нелегко», — сказал глава региона, напомнив, что «ребята пошли защищать страну».

По данным министерства семейной политики и социального благополучия, выплаты получили порядка 2 тыс. детей и беременных женщин, расходы составили 38,6 млн рублей.

Напомним, в конце октябре в регионе приняли решение о единовременной выплате в размере 20 тыс. рублей отдельным членам семей мобилизованных граждан. Финансовую поддержку получат дети и беременные жёны военнослужащих. Приём соответствующих заявлений начался 1 ноября, губернатор поручил «минимизировать бюрократию» и завершить эту работу в течение недели.

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Отметим, что в Ульяновской области социальным службам поручено работать адрес с каждой семьёй мобилизованных, выясняя проблемы и оказывая при необходимости индивидуальную поддержку. Ранее в Ульяновске участников специальной военной операции и членов их семей освободили от уплаты имущественного и земельного налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, помимо тёплых вещей для мобилизованных, дополнительно за счёт бюджетных и благотворительных средств закупаются тепловые пушки, генераторы, дроны, тепловизоры, оптические прицелы, тактические наушники и большие палатки.

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