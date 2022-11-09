Тамбов, , 12:18 — REGNUM Подозреваемого в финансировании террористической организации задержали сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что уроженец одного из государств ближнего зарубежья с помощью банковского онлайн приложения перевёл деньги адресату в Сирии. Средства предназначались на поддержку террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (деятельность запрещена в России).

Возбуждено уголовное о содействии террористической деятельности. Подозреваемый заключён под стражу, сообщает 9 ноября информационное агентство «Онлайн Тамбов. ру».