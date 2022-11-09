Вашингтон, 9 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поддержанные им на промежуточных выборах кандидаты будут обязаны ему своей победой в случае избрания. Об этом он сказал 9 ноября в интервью телеканалу NewsNation.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если они победят, то, думаю, это всё моя заслуга. Если проиграют, то меня винить не надо, но, думаю, они поступят наоборот», — сказал Трамп.

Он добавил, что политики, которых он поддержал, оказываются очень хорошими кандидатами. «Однако обычно происходит так, что в случае их успеха мои заслуги никто не признаёт», — посетовал экс-президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что некоторые американские СМИ вместе с Демократической партией пытаются искусственно преуменьшить успехи республиканцев на промежуточных выборах.