Москва, 9 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В 2023 году снижение ВВП России продолжится, но уже замедленными темпами порядка 2,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы главы банка «Открытие» о том, что в 2022 году падение ВВП РФ составит около 3,3%, а в 2023 году спад будет на уровне 1,8%.

Pixabay.com Рост ВВП

«Прогноз банка «Открытие» очень близок к прогнозам МВФ (спад на 3,4% в 2022 и спад на 2,3% в 2023 году), — сказал Перепелица. — Минэкономразвития ранее прогнозировал снижения на 2,9% и 0,8% соответственно. Вероятнее всего, прогноз банка «Открытие» максимально близок к истине, так как этот прогноз был дан ближе всего к концу года, когда уже стали понятны итоги 2022 года, а вероятность изменения внешних экономических факторов максимально снизилась. Падение ВВП России связано в первую очередь с введенными антироссийскими санкциями и последовавшей за этим структурной перестройкой экономики. Этот процесс не может быть быстрым, и, скорее всего, в 2023 году снижение ВВП России продолжится, но уже замедленными темпами порядка 2,1%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что основаниями для роста экономики России в 2023 году может быть стабилизация и, как следствие, увеличение экспорта в азиатские и европейские страны.