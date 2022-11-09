Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Граждане Соединённых Штатов не хотят, чтобы нынешний президент страны Джо Байден остался у руля на второй срок. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, опубликованного 9 ноября телеканалом CNN.

Джо Байден (c) Gage Skidmore

Согласно опросу, переизбрания Байдена на выборах в 2024 году не желают более двух третей избирателей, проголосовавших на выборах в Конгресс США. Против такой перспективы высказались свыше семи из десяти независимых избирателей и примерно девять из десяти избирателей, симпатизирующих республиканцам. При этом менее шести из десяти избирателей, разделяющих взгляды демократов, считают, что Байден должен баллотироваться в 2024 году.

Что касается демократов, то девять из десяти выступают против выдвижения на пост бывшего президента США Дональда Трампа. При этом видеть его в предвыборной гонке хотели бы около трёх четвертей избирателей-республиканцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в США, в ходе которых избирались все 435 членов палаты представителей и треть Сената, состоялись 8 ноября. Также в этот день прошли выборы губернаторов в 36 штатах и трёх заморских территориях США.

Согласно оценкам американского политологического ресурса Real Clear Politics, республиканцы уже гарантировали себе 197 мест в палате представителей Конгресса США, демократы — 172. В Сенате республиканцы должны получить не менее 47 мест, демократы — не менее 48.

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