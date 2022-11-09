Вашингтон, 9 ноября 2022, 12:07 — REGNUM Использование электронных машин для голосования в США пора прекращать, заявил известный консервативный телеведущий Такер Карлсон 8 ноября в эфире телеканал Fox News.
Карлсон отметил, что «основная проблема» заключается в том, что «мы не очень серьезно относимся к демократии, если мы используем электронные машины для голосования или если нам не требуется удостоверение личности с фотографией для голосования».
Карлсон во время своего выступления указал на сообщения о проблемах, возникших ранее с машинами для голосования в округе Марикопа, штат Аризона, где представители местных избирательных комиссий заявили, что у них наблюдаются проблемы с электронной обработкой бюллетеней.