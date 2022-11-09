Вашингтон, 9 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Использование электронных машин для голосования в США пора прекращать, заявил известный консервативный телеведущий Такер Карлсон 8 ноября в эфире телеканал Fox News.

Gage Skidmore Такер Карлсон. Ведущий Fox News

Карлсон отметил, что «основная проблема» заключается в том, что «мы не очень серьезно относимся к демократии, если мы используем электронные машины для голосования или если нам не требуется удостоверение личности с фотографией для голосования».

«У вас будут такие моменты, когда все в стране боятся нестабильности, потому что одна сторона не верит, что результат реален. Это происходит с обеих сторон», — продолжил он, когда стали известны первоначальные результаты выборов.

«Это не просто, знаете ли, «сумасшедшее право». Дело в том, что все теряют веру в саму систему. Так что я надеюсь, что из этого выйдет что-то одно, и я надеюсь, что это будет двухпартийное решение — никаких электронных машин для голосования», — сказал он, добавив, что при голосовании необходимо удостоверение личности.

Карлсон во время своего выступления указал на сообщения о проблемах, возникших ранее с машинами для голосования в округе Марикопа, штат Аризона, где представители местных избирательных комиссий заявили, что у них наблюдаются проблемы с электронной обработкой бюллетеней.