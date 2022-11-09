Краснодар, , 11:59 — REGNUM На 47-м внеочередном заседании городской думы Евгений Наумов избран главой Краснодара. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов муниципального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Администрация Краснодара Krd.ru

У нового управленца за плечам многолетний опыт работы в мэрии Краснодара. Ранее Евгений Наумов заручился поддержкой главы Кубани Вениамина Кондратьева.

«В некоторых районах [кубанской столицы] сегодня есть далеко не всё, что нужно людям для комфортной и качественной жизни. Нельзя просто строить жильё, важно создать необходимую социальную инфраструктуру. Более активно вести работу с самостроями, с незаконным захватом зелёных зон, с автомобильными пробками», — такие задачи поставил перед администрацией Краснодара Наумов.

Для решения проблемных вопросов важна командная работа, считает новый глава Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы администрации Краснодара освободился 19 августа после увольнения Андрея Алексеенко, который был назначен первым заместителем главы администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области.