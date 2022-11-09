Канберра, , 11:52 — REGNUM В ближайшее время миллионы жителей Австралии могут столкнуться с тем, что их медицинские данные, которые хранились на взломанных серверах страховщика Mediabank, окажутся в свободном доступе. Развитие ситуации в свою очередь прокомментировала в парламенте Австралии министр по вопросам кибербезопасности Клэр Онил, передает телеканал Nine News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Она еще раз резко раскритиковала киберпреступников, стоящих за взломом Medibank после того, как личные данные некоторых австралийцев просочились в сеть ночью 9 ноября.

«Я не могу даже описать словами свое отвращение к тем отморозкам, которые стоят за этим преступным деянием», — сказала Онил.

Она также рассказала о реакции федерального правительства на инцидент.

«Правительство Австралии готовилось к тому, что происходит сейчас, в течение нескольких недель … Мы делали это через национальный координационный механизм … Он включает в себя обеспечение безопасности правительственных данных, а также работу полиции штата с пострадавшими лицами», — отметила министр.

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