Канберра, 9 ноября 2022, 11:52 — REGNUM В ближайшее время миллионы жителей Австралии могут столкнуться с тем, что их медицинские данные, которые хранились на взломанных серверах страховщика Mediabank, окажутся в свободном доступе. Развитие ситуации в свою очередь прокомментировала в парламенте Австралии министр по вопросам кибербезопасности Клэр Онил, передает телеканал Nine News.
Она еще раз резко раскритиковала киберпреступников, стоящих за взломом Medibank после того, как личные данные некоторых австралийцев просочились в сеть ночью 9 ноября.
«Я не могу даже описать словами свое отвращение к тем отморозкам, которые стоят за этим преступным деянием», — сказала Онил.
Она также рассказала о реакции федерального правительства на инцидент.
«Правительство Австралии готовилось к тому, что происходит сейчас, в течение нескольких недель … Мы делали это через национальный координационный механизм … Он включает в себя обеспечение безопасности правительственных данных, а также работу полиции штата с пострадавшими лицами», — отметила министр.
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