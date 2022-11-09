Ярославль, 9 ноября 2022, 12:11 — REGNUM В Ярославле проходит «Фестиваль науки». Главным организатором выступает Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Мероприятие стартовало 7 ноября. Оно пройдёт сразу на нескольких площадках, как в самом университете, так и на базе областной библиотеки им. Н. А. Некрасова, в Ярославском художественном музее, торгово-развлекательном комплексе «Вернисаж» и баре «Коктейль». Фестиваль продлится до 23 ноября.
В программе фестиваля лекции, диктанты, квесты на разные темы — от диалектов до искусственного интеллекта.