Ярославль, 9 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославле проходит «Фестиваль науки». Главным организатором выступает Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пресс-служба ЯрГУ им. П. Г. Демидова Обложка ФН

Мероприятие стартовало 7 ноября. Оно пройдёт сразу на нескольких площадках, как в самом университете, так и на базе областной библиотеки им. Н. А. Некрасова, в Ярославском художественном музее, торгово-развлекательном комплексе «Вернисаж» и баре «Коктейль». Фестиваль продлится до 23 ноября.

«Демидовский университет четко осознает свою роль медиатора. Находясь одновременно на переднем крае науки и технологий университет также является неотъемлемой частью общества и региона. В этом году мы проводим Фестиваль науки в рамках которого постараемся показать вам какую большую часть вашей жизни составляют современные технологии, рассказать, чем сейчас занимаются ученые и конечно же дать ответы на вопросы о мироустройстве», — отметил проректор по цифровой трансформации и стратегическому развитию ЯрГУ Михаил Чистяков.

В программе фестиваля лекции, диктанты, квесты на разные темы — от диалектов до искусственного интеллекта.