Херсон, , 11:47 — REGNUM Большие потери понесли на Херсонском направлении в ходе недавней попытки наступления киевские нацисты. Об этом 9 ноября сообщил заместитель врио главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очень много погибших, в том числе наёмников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Стремоусов уточнил, что со стороны боевиков ВСУ на линии фронта имеется большое количество англоязычных наёмников и наёмников из Польши, а также добавил, что бандеровские формирования в данный момент упёрлись в линию обороны.

«Поэтому тактическое положение у нас лучше, потому что мы готовились к их наступлению», — отметил замглавы администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужчину в Тольятти обвинили в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.