Волгоград, 9 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Трое молодых людей в возрасте 16 и 17 лет на легковом автомобиле столкнулись со встречным грузовиком в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

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По предварительным данным, 8 ноября в 20:00 на улице Куприна водитель грузовой Scania не убедился в безопасности поворота и столкнулся с Kia Rio. За рулём иномарки находился 17-летний юноша, он погиб на месте. С различными травмами госпитализированы 17-летний и 16-летняя пассажиры Kia.

Установлено, что водитель легкового автомобиля не имел прав на правление транспортом.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения водителю грузового автомобиля.