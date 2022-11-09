Канберра, 9 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Несмотря на то, что премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз положительно смотрит на потенциальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на пресс-конференции политик четко заявил, что никакой даты переговоров еще не было назначено, передает телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Я ясно дал понять, что диалог — это хорошо, поэтому, если будет организована встреча с Си Цзиньпином, это будет позитивным моментом», — сказал Альбаниз.

Отмечается, что заявления премьер-министра Австралии следуют за комментариями официальных лиц из Китая, одобряющих позитивные шаги в деле исправления испорченных отношений между Канберрой и Пекином.

«Мы сделаем соответствующее объявление, если и когда встречи с различными лидерами будут согласованы», — сказал Альбаниз.