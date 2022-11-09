Порт-о-Пренс, 9 ноября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Правительство Гаити начнет распределять топливо по заправочным станциям после длительного периода дефицита, который обострился с середины сентября. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити

Министерство торговли страны подтвердило, что с 9 ноября до 11 ноября топливо будет поставляться на заправочные станции по всей стране, а 12 ноября начнется продажа населению.

В течение нескольких месяцев Гаити страдает от серьезной нехватки топлива, в то время как торговля на «чёрном рынке» растет, а цены в шесть раз превышают официальные, тогда как заправочные станции остаются закрытыми.

Ситуация ухудшилась в середине сентября, когда лидер коалиции банд Джимми Черизье заблокировал доступ к хранилищу, в котором хранится более 70% углеводородов страны, и потребовал в обмен на разблокирование отставки премьер-министра страны Ариэля Анри. Больницы, компании, водоочистные сооружения, посольства, заводы и другие предприятия были закрыты, а галлон бензина на черном рынке стоил более 40 долларов.