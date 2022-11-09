Москва, , 11:53 — REGNUM Есть данные, что по итогам 2022 года уровень жизни в России упадет примерно на 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал заявления главы Минтруда РФ Антона Котякова о том, что минимальный размер оплаты труда в России в ближайшие три года превысит размер прожиточного минимума на 10%.

Доходы растут (сс) jambulboy

«Если говорить о МРОТ, то да, действительно, с 2009 года он вырос более чем в три раза. А с 2019 года даже превышает минимальный прожиточный минимум. На ближайшие три года в планах у правительства повышать разницу между этими величинами, — сказал Порочкин. — МРОТ — важная составляющая экономики, ведь исходя из нее рассчитываются и другие пособия, и выплаты работникам. Но опираться только на МРОТ не совсем корректно. Ведь данные различных исследований показывают и негативные прогнозы. Например, по данным РАН, падение уровня жизни в 2022 году составит около 20% и в ближайшие года бурного роста не ожидается. А по данным Росстата, реальные зарплаты в стране в 2022 году сократились на 7,2%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Котякова, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в РФ проиндексируют выше инфляции с 2023 года.

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