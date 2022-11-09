Канберра, , 11:47 — REGNUM 9 ноября министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о начале проверки сообщений, что официальные лица Китая обращались к австралийским пилотам с просьбой провести обучение китайских военнослужащих. Параллельно с этим он напомнил, что в Австралии существует ответственность за разглашение военных секретов, передает телеканал Nine News.

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«Но позвольте мне внести ясность: австралийцы, которые работают или работали на правительство в любом качестве, особенно в наших Силах обороны, и которые завладели государственными секретами, обязаны хранить эти секреты помимо своей работы или участия в правительственных учреждениях», — сказал Марлз.

Журналисты пишут, что Марлз отказался подтвердить, проводил ли кто-либо из австралийцев военную подготовку в Китае, но сказал, что министерство обороны поддерживает деятельность рабочей группы по противодействию иностранному вмешательству.

«Речь идет о непреходящем обязательстве. И раскрытие любого из таких секретов является преступлением», — напомнил министр обороны об ответственности за разглашение конфиденциальной информации.

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