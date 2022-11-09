Севастополь, 9 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Громкие звуки, вызвавшие беспокойство жителей Севастополя, связаны с учениями Черноморского флота. Об этом 9 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

«Вижу ваши сообщения о громких звуках. Наш Черноморский флот проводит учения в акватории», — написал губернатор.

Развожаев также напомнил, что, как и 7–8 ноября, продолжаются стрельбы на полигонах — проводятся учения для мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе продолжает действовать высокий, жёлтый, уровень опасности. Также с 20 октября в городе объявлен средний уровень реагирования.