Минск, 9 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Польские силовики избили беженца на границе с Белоруссией и заставили его идти босиком через заграждение. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета.

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Отмечается, что на белорусско-польской границе 8 ноября был обнаружен иностранец, который нуждался в медицинской помощи, тёплой одежде и обуви. Он сообщил, что является гражданином Сирии.

Беженец рассказал, что находился в Польше трое суток, после его задержали правоохранители и доставили к заграждению на границе с Белоруссией.

«Он также пояснил, что польские силовики заставляли его пройти через калитку, избивая и распыляя в лицо газ. Помимо издевательств, ему приказали снять обувь, несмотря на погодные условия», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 2 октября на этом же участке у польских заграждений было найдено тело беженца неславянской внешности.