Канберра, , 11:45 — REGNUM Встреча между премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом и лидером Китая Си Цзиньпином стала более возможной после того, как министры иностранных дел двух стран поговорили в третий раз за последние пять месяцев. Более того, сейчас определенно можно сказать, что между Канберрой и Пекином происходит некое дипломатическое сближение, пишет газета Australian Financial Review.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Оба лидера примут участие в саммите G20 на Бали на следующей неделе после многих лет дипломатической напряженности. И даже в министерстве иностранных дел Китая отмечают, что в отношениях недавно «произошли положительные изменения», пишет Australian Financial Review.

8 ноября министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг беседовала с министром иностранных дел Китая Ваном И.﻿

«Китай и Австралия должны постепенно решать имеющие право проблемы у друг друга», — цитирует МИД Китая позицию, доведенную до Пенни Вонг.

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