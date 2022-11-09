Москва, 9 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публичной казни парализованного пенсионера киевскими националистами в ЛНР, сообщается 9 ноября на сайте СК РФ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По данным ведомства, боевики батальона территориальной обороны «Чернигов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично казнили парализованного пенсионера за то, что дети его ушли в 2014 году в ополчение ЛНР. После убийства боевики не позволяли похоронить мужчину и издевались над его телом.

В СК РФ заявили, что действия киевских националистов в отношении мирного населения сопоставимы с преступлениями немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело из-за обстрела села Ломаковка в Брянской области.

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