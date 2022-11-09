Саратов, 9 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Саратове врача обвиняют в неосторожном причинении смерти пациента вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Фемида

По версии следствия, 24 января 2021 года с 09:00 до 12:39 обвиняемый при выполнении манипуляции фиброгастродуоденоскопия ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности, что привело к смерти пациента.

В действиях врача усматривается дефект оказания медпомощи при проведении исследования, который состоит в прямой причинно-следственной связи с трагичным исходом.

Уголовное дело направлено в Заводской районный суд Саратова. Медику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM передавало, в отношении врача-патологоанатома одного из медицинских учреждений Саратовской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

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