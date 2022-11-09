Тольятти, Самарская область, , 11:43 — REGNUM Мужчину в Тольятти обвинили в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области в своем официальном телеграм-канале.

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По версии следствия, летом 2022 года фигурант уголовного дела совместно со своим 15-летним сыном краской обезобразили внешний вид нескольких баннеров, на которых были изображены военнослужащие Вооруженных сил России.

По данному факту в отношении 45-летнего обвиняемого и его несовершеннолетнего сына было возбуждено уголовное дело. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.