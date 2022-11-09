Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили предложенные поправки в законопроект о приватизации санатория «Белые ночи». О том, какие поправки были представлены парламентариями, сообщает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутат от фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов предложил наделить будущего собственника объекта обязанностью сохранить санаторную направленность работы. Это связано с тем, что в действующем санатории «Белые ночи» работает медицинский персонал и учёные. Депутат предложил ввести такое обязательство до 1 января 2066 года.

«В целях сохранения существующего функционального использования объекта в качестве санатория предлагается установить в отношении будущего собственника здания обязанность использовать приобретённое в порядке приватизации имущество Санкт-Петербурга по определённому назначению для санаторно-курортной деятельности», — предложил Павлов.

Однако эта поправка не была принята. За неё проголосовали лишь 13 депутатов, воздержался один парламентарий.

Вторая поправка была отозвана до рассмотрения, а третья заключалась в том, чтобы приватизация объекта вступила в силу лишь с 1 января 2024 года. Необходимость отсрочки мотивировалась тем, что цена продажи «Белых ночей» к этому времени может возрасти в несколько раз. Ранее стартовую цену определяли в районе 1,5 млрд рублей. Поправка также была отклонена.

Напомним, что принятие законопроекта позволит выставить объект на продажу. Однако депутаты обеспокоены тем, что «Белые ночи» на берегу Финского залива повторят судьбу пансионата «Дюны» и вместо оздоровительного комплекса на месте санатория появится жилая застройка.

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