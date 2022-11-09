Омск, , 11:44 — REGNUM В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Колосовского районного суда, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в декабре 2019 года в Омске на перекрестке улиц Лукашевича-Степанца судья на автомобиле «Хонда» сбил двоих переходивших дорогу мужчин. Одному из пострадавших был причинён тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности. Допрошенный в качестве обвиняемого судья вину не признал.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону изучит материалы уголовного дела о получении взятки в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края.

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