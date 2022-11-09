Ставрополь, 9 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Ставропольском крае студенты вузов и колледжей примут участие в выпуске продукции для нужд армии. Молодые кадры пополнят ряды работников предприятий, производящих товары для военнослужащих, сообщил 9 ноября губернатор края Владимир Владимиров.

ИА REGNUM Студенты

По его словам, предприятия, переориентировавшие свое производство под нужды армии, будут поддержаны властями Ставрополья, а студентам, которые изъявили желание помогать, будет оказана помощь в составлении индивидуальных планов учебы.

«Есть возможности поддержать предприятия с учетом растущей нагрузки. Уже привлекаем к этой работе студентов старших курсов учреждений среднего профессионального образования по востребованным специальностям. Помогаем им с оформлением индивидуального плана обучения», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

При этом, как отметил глава края, студенты смогут получить навыки работы на производстве и заработать.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье созданы курсы сестер милосердия. Их выпускники будут помогать ухаживать за ранеными.