Каланчак, , 11:39 — REGNUM Заминированный тайник, оставленный ВСУ в Каланчакском муниципальном округе Херсона, уничтожен специалистами 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

Полиция Мвд.рф

Тайник был обнаружен полицейскими и силовиками в ходе отработки оперативных данных недалеко от села Александровка Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В тайнике правоохранители обнаружили автомат АКС-74У, ракету «Град», шесть артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форму и шевроны ВСУ.

При обследовании тайника было установлено, что он заминирован. В результате специалисты на месте уничтожили оружие и боеприпасы.