Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Дело бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищении более 900 млн рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, будут рассматривать в суде Санкт-Петербурга. Такое решение принял Верховный Суд РФ, сообщили 9 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Vsrf.ru Верховный суд РФ

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мазо является фигурантом сразу двух громких дел о масштабных хищениях в российском Минкультуры. По первому, так называемому «делу реставраторов», ему удалось избежать наказания, и он был отпущен на свободу после оглашения приговора. При этом на момент, когда Мазо стал фигурантом дела о хищении 900 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, он уже покинул Россию. В марте 2021 года Австрия выдала России Бориса Мазо, после чего бывший чиновник был заключен под стражу.

Адвокаты обвиняемого попытались через суд изменить территориальную подсудность уголовного дела. Однако Верховный Суд защите отказал.

«Уголовное дело возвращается в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Мазо под стражей по 24 января 2023 года», — добавили в ОПС.