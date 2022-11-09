Петропавловск-Камчатский, , 11:40 — REGNUM На Камчатке с 1 января 2023 года будут увеличены компенсации за наём жилья медикам, которые переехали в край из других регионов. Максимальная сумма выплат составит 20 тыс. рублей, сообщили в правительстве Камчатки.

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Размер компенсации будет составлять 50% от стоимости найма квартиры. Для Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска это не более 20 тыс. рублей, в Мильковском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Соболевском, Быстринском, Елизовском районах — не более 15 тыс. рублей, в Алеутском, Тигильском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах — не более 10.

«Это огромный шаг вперёд, потому что сегодня основная цель — поддержать тех, кто уже работает в нашей системе здравоохранения, а также создать достойные условия для привлечения новых кадров», — прокомментировал начальник отдела правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Камчатки Сергей Будников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку из Москвы в рамках программы «Земский доктор» приехал молодой врач-уролог Михаил Русаков. Он приступил к работе в Елизовской поликлинике.