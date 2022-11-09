Донецк, 9 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Рейсовый автобус в Донецке был обстрелян со стороны вооружённых формирований нацистского киевского режима. Об этом 9 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Уничтоженный в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке пассажирский автобус

«Последствия обстрела Киевского района. Улица Артема возле магазина «Обжора». Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус», — написал он в своём сообщении.

Также Кулемзин уточнил, что в результате этого обстрела боевиков ВСУ получил ранения водитель автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики преступного режима Киева вновь обстреляли Горловку.