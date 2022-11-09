Москва, , 11:34 — REGNUM Законопроект о социальных льготах ветеранам боевых действий разработали депутаты Госдумы от СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Дело в том, что у нас такие ветераны должны получать бесплатные лекарства, должны обеспечиваться санаторно-курортным лечением и проезд должен быть туда бесплатным. Но на деле это совсем не так», — обратил внимание Миронов.

Разработанный законопроект предполагает унификацию льгот.

«Мы все это упорядочиваем и вносим инициативу, чтобы у всех ветеранов боевых действий все было одинаково и чтобы обязательно оплачивались лекарства, и обеспечивалось санаторно-курортное лечение и обязательно (оплачивался) проезд к нему», — рассказал парламентарий.

Законопроект направлен на получение официального отзыва в правительство России.