Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает Е1.ru со ссылкой на адвоката Юлию Федотову.

Евгений Ройзман Egd.ru

Жалоба подана в связи с рядом административных дел в отношении Ройзмана. В частности, его обвиняют в дискредитации вооруженных сил России и неуважении к органам власти.

Защита экс-мэра считает, что его права на свободу мнения и справедливый суд были нарушены. Более того, адвокат пожаловалась на уголовное преследование Ройзмана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана неоднократно штрафовали за дискредитацию ВС РФ. В августе силовики провели обыски в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. После этого Ройзмана задержали на 48 часов. В качестве меры пресечения суд избрал экс-меру запрет определённых действий. Теперь ему грозит до трёх лет колонии.

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