Ярославль, , 11:41 — REGNUM В Ярославской области женщина, чтобы воспрепятствовать работе судебных приставов, сбила одного из сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Судебный пристав Пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Жительница Гаврилов-Яма не давала родной сестре пользоваться их общим домом, и та обратилась в суд. Он обязал женщину прекратить препятствовать родственнице, но обвиняемая проигнорировала решение суда. К делу пришлось привлечь приставов.

В день принудительной передачи ключей от дома женщина решила помешать приставам. Она села за руль своего автомобиля Nissan Teana и сбила младшего сотрудника. Госслужащий получил травмы.

По закону применение насилия в отношении представителя власти карается лишением свободы на срок до 10 лет. Однако обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Поэтому суд приговорил её к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.