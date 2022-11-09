Вашингтон, 9 ноября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты досрочных промежуточных выборов, указав, что для республиканцев цифры «до сих пор были потрясающими». При этом он решил не упоминать своего потенциального соперника на выборах 2024 года, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, одержавшего 8 ноября крупную победу на перевыборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Выступая из своего поместья в Мар-а-Лаго на вечеринке, посвященной выборам, Трамп поддержал более 300 кандидатов от Республиканской партии в этом избирательном цикле.

«Это была очень захватывающая ночь. У нас есть несколько горячих и напряженных гонок, и мы все здесь следим за ними. Цифры пока что потрясающие», — сказал он, при этом не поздравив ДеСантиса с переизбранием.

Напомним, что ранее во время митинга в Пенсильвании Трамп высмеял ДеСантиса, назвав его «Рон ДеСантимониус», что, по мнению некоторых, указало на растущую напряженность между двумя политиками в преддверии политической гонки 2024 года. Отметим, что уже на следующий день Трамп все-таки поддержал ДеСантиса и призвал избирателей отдать за него свой голос.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Меня поражает, что, живя с инфляцией, преступностью, миграционным кризисом и т.д., демократы по-прежнему голосуют за демократов. Если это звучит высокомерно, извините, но как они могут видеть, что все, что им приходится покупать, стремительно дорожает, и все равно голосовать за демократов? Я не могу поверить, что они не замечают связи между тем, как изменилась их жизнь, и тем, кто за этим стоит», — негодует Linche999.

«ДеСантис — это будущее. Но, к сожалению, Республиканская партия не может двигаться вперед из-за того, что 76-летний оранжевый старик задел чувства ДеСантиса», — уверен Former_Republican.

«Трамп отворачивает от себя множество избирателей… и, возможно, из будет достаточно для очередного поражения в 2024 году. Очевидно, что многие люди любят этого парня, но не настолько, чтобы выиграть выборы. У ДеСантиса нет такого клейма», — рассуждает Jeloman118.

«Голосовал за Трампа дважды. Голосовал бы за него снова против любого демократа. Проголосовал бы за ДеСантиса против Трампа. Это лучше для партии, потому что ДеСантис обладает привлекательностью», — рассказывает texasrocksbidenblows.

«Честно говоря, я могу назвать около дюжины кандидатов-республиканцев, которых я бы поддержал вместо Трампа. Я благодарен ему за его общественное служение и разоблачение шарады в Вашингтоне и слабых мест в нашей политике, как внешней, так и внутренней… но его багаж сейчас слишком велик. Нет никаких оснований полагать, что он когда-нибудь позволит своей политике быть выше его гордости», — пишет Accountability114.

«Трамп должен отстать от ДеСантиса. Пусть победит лучший без всякой негативной агитации. ДеСантис поддержал Трампа, в то время как многие другие не поддержали бы его. Трамп сильно проиграет, если будет поливать грязью ДеСантиса», — предупреждает lord_stanley.

«Сегодня ДеСантис — главный национальный победитель. Его избиратели кричали во время его речи: Еще два года» в качестве губернатора Флориды, а затем в Белый дом», — напоминает guest3333.

«Несмотря на эффективную политику Трампа на посту президента, его недавнее поведение доказало, что его эго встало на пути к тому, чтобы поставить Америку на первое место!» — осуждает travish266.

«Где корни той враждебности, которую Трамп испытывает к ДеСантису? Я знаю, что Трамп любит эту страну, но если у ДеСантиса больше шансов выиграть президентское кресло… почему бы не порадоваться за успех США, даже если не он возглавляет страну…?» — интересуется Left_Middle_Right.

Напомним, что ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис обогнал по популярности бывшего президента США Дональда Трампа в рамках проведенного среди граждан страны опроса общественного мнения ABC News/Ipsos. Опрос показал, что 72% зарегистрированных республиканцев считают, что Десантис должен иметь большое или значительное влияние на будущее направление Республиканской партии, в то время как 64% респондентов заявили, что то же, что Трамп.

Согласно опросу, 63% зарегистрированных республиканцев считают, что значительное влияние в направлении партии должен иметь сенатор Тед Круз (от штата Техас), который баллотировался в президенты в 2016 году.