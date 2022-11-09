Канберра, 9 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В настоящее время ведутся поиски гражданина Австралии, пропавшего без вести в Демократической Республике Конго в Африке. Об этом 9 ноября пишет газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Конго

Луи Марк Чаварелла, известный как Марк Чаварелла, жил и работал в столице Браззавиле учителем английского языка. 56-летний мужчина не пришел на мероприятие с коллегами 27 октября, и с тех пор его никто не видел.

В последний раз он выходил на связь со своей семьей 26 октября.

Чаварелла родом из Литона, штат Новый Южный Уэльс.

«Министерство иностранных дел и торговли работает с посольством Италии в Браззавиле, чтобы оказать консульскую помощь семье австралийца, пропавшего без вести в Республике Конго», — заявили журналистам в МИД Австралии.